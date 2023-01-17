Шаимов Григорий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Шаимов Федот
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Шаимова Мавра Агафоновна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Серюлева Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: Шаимова Мавра Агафоновна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Шаимова Мавра Агафоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаимова Мавра Агафоновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно