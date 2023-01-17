Вавилова (Серюлева) Марфа Агаповна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Крещение
20.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1810
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Вавилов Савватий Ермолаевич
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Бабикова Феодосия Ермолаевна
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
?.06.1820
Дочь: Сапожникова Мариамна Ермолаевна
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Параскева Ермолаевна
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Вавилов Дмитрий Ермолаевич
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Вавилов Алексей Ермолаевич
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Вавилов Степан Ермолаевич
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пелагия Ермолаевна
Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно