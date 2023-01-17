Вавилова (Серюлева) Марфа Агаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Серюлева) Марфа Агаповна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Серюлев Агап Федорович

Мать: Серюлева Гликерия Григорьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
20.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
24.08.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.02.1810

Муж: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1810

Сын: Вавилов Семен Ермолаевич

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1812

Сын: Вавилов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Сын: Вавилов Савватий Ермолаевич

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Бабикова Феодосия Ермолаевна

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.06.1820

Дочь: Сапожникова Мариамна Ермолаевна

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Параскева Ермолаевна

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Вавилов Дмитрий Ермолаевич

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Вавилов Алексей Ермолаевич

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Вавилов Петр Ермолаевич

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1831

Сын: Вавилов Степан Ермолаевич

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пелагия Ермолаевна

Отец ребёнка: Вавилов Ермолай Егорович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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