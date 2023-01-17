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Вавилов Иван Ермолаевич

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Место рождения

Камбарка

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Вавилов Ермолай Егорович

Мать: Вавилова Марфа Агаповна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Вавилов Иосаф Иванович

Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Козминична

Крещение
26.09.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840

Сын: Вавилов Федор Иванович

Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Козминична

Рождение ребёнка
1850

Сын: Вавилов Емельян Иванович

Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Козминична

Рождение ребёнка
1854

Сын: Вавилов Егор Иванович

Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Козминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Агриппина Козминична

Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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