Вавилов Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Вавилов Ермолай Егорович
Мать: Вавилова Марфа Агаповна
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Козминична
Крещение
26.09.1838
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Козминична
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Козминична
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Вавилова Агриппина Козминична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Мастеровой Камбарского завода
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно