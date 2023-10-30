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Вавилов Федор Иванович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Вавилов Иван Ермолаевич

Мать: Вавилова Агриппина Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пелагия Федоровна

Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Сын: Вавилов Иван Федорович

Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1887

Сын: Вавилов Семен Федорович

Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вавилова Агафия Севастьяновна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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