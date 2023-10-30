Вавилов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пелагия Федоровна
Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Вавилова Агафия Севастьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно