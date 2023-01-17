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(Вавилова) Татьяна Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Вавилов Федор Иванович

Мать: Вавилова Агафия Севастьяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
15.01.1893
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Осинский мещанин Иван Павлов Крысанов | Вдовы Феодосии Наумовой Жилиной дочь Ольга
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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