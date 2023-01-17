(Вавилова) Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Крещение
15.01.1893
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники | Осинский мещанин Иван Павлов Крысанов | Вдовы Феодосии Наумовой Жилиной дочь Ольга
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно