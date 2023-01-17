Вавилова Агафия Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова Агафия Севастьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Пелагия Федоровна

Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1884

Сын: Вавилов Иван Федорович

Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1887

Сын: Вавилов Семен Федорович

Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Федор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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