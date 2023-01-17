Вавилова Агафия Севастьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Пелагия Федоровна
Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Вавилов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно