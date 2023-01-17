Вавилова (Савастьянова) Агриппина Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Савастьянова) Агриппина Козминична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Савастьянов Козма Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Вавилов Иосаф Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Ермолаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Вавилов Федор Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Ермолаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вавилов Емельян Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Ермолаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Сын: Вавилов Егор Иванович

Отец ребёнка: Вавилов Иван Ермолаевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Иван Ермолаевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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