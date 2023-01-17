Вавилова (Савастьянова) Агриппина Козминична
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Вавилов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Вавилов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Вавилов Иван Ермолаевич
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Вавилов Иван Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно