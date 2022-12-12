Савастьянов Козма Максимович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
22.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.08.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1800
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кувандышева Параскева Козминична
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
09.11.1805
Сын: Савастьянов Иоанникий Козмич
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Вавилова Агриппина Козминична
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Глебова Анна Козминична
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Манохина Васса Козминична
Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853