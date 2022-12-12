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Савастьянов Козма Максимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1778

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Савастьянов Максим Иванович

Мать: Савастьянова Параскева Иосифовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1799

Жена: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
19.08.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1800

Сын: Савастьянов Яков Козмич

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кувандышева Параскева Козминична

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1805

Сын: Савастьянов Иоанникий Козмич

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Савастьянов Иван Козмич

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Савастьянов Илья Козмич

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Вавилова Агриппина Козминична

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1816

Дочь: Глебова Анна Козминична

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Манохина Васса Козминична

Мать ребёнка: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1853
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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