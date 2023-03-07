Глебова (Савастьянова) Анна Козминична
Место рождения
Дата рождения?.01.1816
Дата смертиДо 1855
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1816
Бракосочетание
09.02.1836
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Глебов Михаил Селиверстович
Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Глебов Никита Сильвестрович
Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич
Рождение ребёнка
08.02.1844
Дочь: Петровых Анна Сильвестровна
Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Глебов Фома Сильвестрович
Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1855