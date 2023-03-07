Глебова (Савастьянова) Анна Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Савастьянова) Анна Козминична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.01.1816

Дата смерти

До 1855

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1816

Отец: Савастьянов Козма Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1836

Муж: Глебов Сильвестр Сергеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители | Захар Стефанов Сухов
Рождение ребёнка
1838

Сын: Глебов Михаил Селиверстович

Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Глебов Никита Сильвестрович

Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.1844

Дочь: Петровых Анна Сильвестровна

Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Глебов Фома Сильвестрович

Отец ребёнка: Глебов Сильвестр Сергеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1855
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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