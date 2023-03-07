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Глебов Никита Сильвестрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Глебов Сильвестр Сергеевич

Мать: Глебова Анна Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1861

Жена: Глебова Степанида Прокопьевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870

Сын: Глебов Григорий Никитич

Мать ребёнка: Глебова Степанида Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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