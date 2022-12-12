Глебова (Волкова) Степанида Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Волкова) Степанида Прокопьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Волков Прокопий Васильевич

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
15.02.1861

Муж: Глебов Никита Сильвестрович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870

Сын: Глебов Григорий Никитич

Отец ребёнка: Глебов Никита Сильвестрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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