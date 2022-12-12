Глебова (Волкова) Степанида Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Волков Прокопий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1861
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Глебов Никита Сильвестрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно