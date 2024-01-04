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Глебов Григорий Никитич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Глебов Никита Сильвестрович

Мать: Глебова Степанида Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1896

Жена: Глебова Аполлинария Николаевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе: крестьяне Камбарского завода Андрей Александров Ковалев и Иоасаф Никитин Глебов. По невесте: крестьяне Камбарского завода Евфим и Иван Николаевы Кондюрины
Работа или профессия
Неизвестно
Уволенный в запас каптенармус
Смерть
Неизвестно
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