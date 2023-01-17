Савастьянова (Сивинцова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савастьянова (Сивинцова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Сивинцов Андрей Михайлович

Мать: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
22.02.1799

Муж: Савастьянов Козма Максимович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1800

Сын: Савастьянов Яков Козмич

Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кувандышева Параскева Козминична

Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.11.1805

Сын: Савастьянов Иоанникий Козмич

Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1809

Сын: Савастьянов Иван Козмич

Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Савастьянов Илья Козмич

Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Вавилова Агриппина Козминична

Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1816

Дочь: Глебова Анна Козминична

Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Манохина Васса Козминична

Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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