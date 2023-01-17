Савастьянова (Сивинцова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Бракосочетание
22.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
26.10.1800
Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кувандышева Параскева Козминична
Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович
Рождение ребёнка
09.11.1805
Сын: Савастьянов Иоанникий Козмич
Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Вавилова Агриппина Козминична
Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович
Рождение ребёнка
?.01.1816
Дочь: Глебова Анна Козминична
Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Манохина Васса Козминична
Отец ребёнка: Савастьянов Козма Максимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858