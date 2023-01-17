Манохина (Савастьянова) Васса Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манохина (Савастьянова) Васса Козминична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1819

Дата смерти

Между 1845 и 1846

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Савастьянов Козма Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
04.02.1842

Муж: Манохин Яков Матвеевич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1844

Сын: Манохин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Манохин Яков Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1845 и 1846
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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