Манохина (Савастьянова) Васса Козминична
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиМежду 1845 и 1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
04.02.1842
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.02.1844
Отец ребёнка: Манохин Яков Матвеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1845 и 1846