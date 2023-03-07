Савастьянов Илья Козмич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева Ильинична
Мать ребёнка: Савастьянова Марфа Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савастьянова Ефимия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно