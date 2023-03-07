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Савастьянов Илья Козмич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Савастьянов Козма Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Савастьянов Иван Ильич

Мать ребёнка: Савастьянова Ефимия

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева Ильинична

Мать ребёнка: Савастьянова Марфа Прокопьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савастьянова Марфа Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савастьянова Ефимия

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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