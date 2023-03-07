Савастьянов Иван Козмич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Глебова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Савастьянов Андрей Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Савастьянов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Савастьянов Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Савастьянов Лаврентий Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Савастьянов Евлампий Иванович
Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно