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Савастьянов Иван Козмич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Савастьянов Козма Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Глебова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Савастьянов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Савастьянов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Савастьянов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Савастьянов Лаврентий Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Сын: Савастьянов Евлампий Иванович

Мать ребёнка: Савастьянова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савастьянова Параскева Петровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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