Глебова (Савастьянова) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
01.02.1850
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель: Давыд Иванов Серюлев
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фелицата Ермолаевна
Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич
Рождение ребёнка
18.01.1855
Сын: Глебов Григорий Ермолаевич
Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич
Рождение ребёнка
?.01.1858
Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Георгий Ермолаевич
Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно