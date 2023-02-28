Глебова (Савастьянова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Савастьянова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Савастьянов Иван Козмич

Мать: Савастьянова Параскева Петровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
01.02.1850

Муж: Глебов Ермолай Саввич

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручитель: Давыд Иванов Серюлев
Рождение ребёнка
1850

Сын: Глебов Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фелицата Ермолаевна

Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1855

Сын: Глебов Григорий Ермолаевич

Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Сын: Глебов Федор Ермолаевич

Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Георгий Ермолаевич

Отец ребёнка: Глебов Ермолай Саввич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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