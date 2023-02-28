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Глебов Федор Ермолаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.01.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1858

Отец: Глебов Ермолай Саввич

Мать: Глебова Надежда Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Глебова Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.05.1892

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: Глебова Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1902

Сын: Глебов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Глебова Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глебов Александр Федорович

Мать ребёнка: Глебова Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Параскева Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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