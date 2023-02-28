Глебов Федор Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения?.01.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1858
Отец: Глебов Ермолай Саввич
Мать: Глебова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Глебова Параскева Захаровна
Рождение ребёнка
03.05.1892
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: Глебова Параскева Захаровна
Рождение ребёнка
25.02.1902
Мать ребёнка: Глебова Параскева Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Александр Федорович
Мать ребёнка: Глебова Параскева Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно