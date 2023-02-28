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(Глебова) Анна Федоровна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1888

Отец: Глебов Федор Ермолаевич

Мать: Глебова Параскева Захаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.05.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Помочника учителю Камбарскаго 2-х класснаго Училища Павла Афанасиева Долгушина дочь Мария
Смерть
Неизвестно
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