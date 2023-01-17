Глебова Параскева Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Глебов Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
03.05.1892
Дочь: Александра Федоровна
Отец ребёнка: Глебов Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
25.02.1902
Отец ребёнка: Глебов Федор Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глебов Александр Федорович
Отец ребёнка: Глебов Федор Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно