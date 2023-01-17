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Глебов Георгий Ермолаевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глебов Ермолай Саввич

Мать: Глебова Надежда Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
06.05.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Помочника учителю Камбарскаго 2-х класснаго Училища Павла Афанасиева Долгушина дочь Мария
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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