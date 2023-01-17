Глебов Георгий Ермолаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глебов Ермолай Саввич
Мать: Глебова Надежда Ивановна
Крещение
06.05.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемник | Помочника учителю Камбарскаго 2-х класснаго Училища Павла Афанасиева Долгушина дочь Мария
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно