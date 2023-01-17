Кувандышева (Савастьянова) Параскева Козминична
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
27.05.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Балакина Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бабиков Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Холина Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Бабиков Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Матвеевна
Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно