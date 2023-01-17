Кувандышева (Савастьянова) Параскева Козминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувандышева (Савастьянова) Параскева Козминична

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Савастьянов Козма Максимович

Мать: Савастьянова Евдокия Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
27.05.1821

Муж: Бабиков Матвей Федотович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Балакина Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бабиков Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Холина Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Бабиков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бабиков Сергей Матвеевич

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Бабиков Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Бабиков Филипп Матвеевич

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Бабиков Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Матвеевна

Отец ребёнка: Бабиков Матвей Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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