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Бабиков Сергей Матвеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Бабиков Матвей Федотович

Мать: Кувандышева Параскева Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
29.11.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1853

Сын: Бабиков Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Бабикова Анна Михайловна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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