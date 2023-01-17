Бабиков Сергей Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Крещение
29.11.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.11.1853
Сын: Бабиков Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Бабикова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабикова Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно