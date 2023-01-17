Холина (Бабикова) Евдокия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Крещение
12.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
25.01.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане | Стефан Назаров Шутов | Димитрий Григорьев Федосеев
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Холин Иосиф Евстратович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Холин Иосиф Евстратович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Холин Иосиф Евстратович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно