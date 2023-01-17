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Холин Иосиф Евстратович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Холин Евстрат Титович

Мать: Холина Агриппина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1847

Жена: Холина Евдокия Матвеевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане | Стефан Назаров Шутов | Димитрий Григорьев Федосеев
Рождение ребёнка
1847

Сын: Холин Павел Иосифович

Мать ребёнка: Холина Евдокия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Сын: Холин Степан Иосифович

Мать ребёнка: Холина Евдокия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Сын: Холин Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Холина Евдокия Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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