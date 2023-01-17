Холин Иосиф Евстратович
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Холин Евстрат Титович
Бракосочетание
25.01.1847
Жена: Холина Евдокия Матвеевна
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане | Стефан Назаров Шутов | Димитрий Григорьев Федосеев
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Холина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Холина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Холина Евдокия Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно