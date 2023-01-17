Холина Агриппина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холина Агриппина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Холин Иосиф Евстратович

Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Петровых Фекла Евстратовна

Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Щукина Мария Евстратовна

Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Манохина Евдокия Евстратовна

Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Сын: Холин Даниил Евстратович

Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Холин Иван Евстратович

Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Евстрат Титович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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