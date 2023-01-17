Холина Агриппина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Петровых Фекла Евстратовна
Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Щукина Мария Евстратовна
Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Манохина Евдокия Евстратовна
Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Холин Евстрат Титович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно