Щукина (Холина) Мария Евстратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукина (Холина) Мария Евстратовна

Щукина (Холина) Мария Евстратовна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Холин Евстрат Титович

Мать: Холина Агриппина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафия Евграфовна

Отец ребёнка: Щукин Евграф Пантелеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Щукин Евграф Пантелеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1857

Сын: Щукин Кирилл Евграфович

Отец ребёнка: Щукин Евграф Пантелеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Евграф Пантелеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close