Щукина (Холина) Мария Евстратовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Холин Евстрат Титович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафия Евграфовна
Отец ребёнка: Щукин Евграф Пантелеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Щукин Евграф Пантелеевич
Рождение ребёнка
23.03.1857
Отец ребёнка: Щукин Евграф Пантелеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно