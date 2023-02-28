Щукин Евграф Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Щукин Пантелеймон Павлович
Мать: Щукина Варвара
Крещение
08.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Агафия Евграфовна
Мать ребёнка: Щукина Мария Евстратовна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Евграфовна
Мать ребёнка: Щукина Мария Евстратовна
Рождение ребёнка
23.03.1857
Мать ребёнка: Щукина Мария Евстратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Мария Евстратовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно