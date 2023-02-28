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Щукин Евграф Пантелеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Щукин Пантелеймон Павлович

Мать: Щукина Варвара

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.10.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Агафия Евграфовна

Мать ребёнка: Щукина Мария Евстратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Евграфовна

Мать ребёнка: Щукина Мария Евстратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.03.1857

Сын: Щукин Кирилл Евграфович

Мать ребёнка: Щукина Мария Евстратовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Мария Евстратовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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