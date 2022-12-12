Щукина Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Щукин Ефим Пантелеймонович
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акилина Пантелеевна
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
?.01.1834
Дочь: Степанида Пантелеевна
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Щукин Николай Пантелеевич
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Щукин Прокопий Пантелеевич
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Щукин Митрофан Пантелеевич
Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно