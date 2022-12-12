Щукина Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Щукин Ефим Пантелеймонович

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1826

Сын: Щукин Степан Пантелеевич

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Сын: Щукин Евграф Пантелеевич

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акилина Пантелеевна

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Дочь: Степанида Пантелеевна

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Сын: Щукин Иван Пантелеевич

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Щукин Николай Пантелеевич

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Щукин Прокопий Пантелеевич

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Щукин Митрофан Пантелеевич

Отец ребёнка: Щукин Пантелеймон Павлович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Пантелеймон Павлович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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