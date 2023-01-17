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Щукин Иван Пантелеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Щукин Пантелеймон Павлович

Мать: Щукина Варвара

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.12.1857

Сын: Щукин Степан Иванович

Мать ребёнка: Щукина Сусанна Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.01.1874

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Щукина Сусанна Трофимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Сусанна Трофимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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