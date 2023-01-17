Щукин Иван Пантелеевич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Щукин Пантелеймон Павлович
Мать: Щукина Варвара
Рождение ребёнка
?.12.1857
Мать ребёнка: Щукина Сусанна Трофимовна
Рождение ребёнка
05.01.1874
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Щукина Сусанна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно