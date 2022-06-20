Щукин Ефим Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Щукин Пантелеймон Павлович
Мать: Щукина Варвара
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.05.1843
Жена: Щукина Ефимия Захаровна
Бракосочетание
17.05.1843
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кашмина (Щукина) Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Щукина (Климовских) Устина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно