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Щукин Ефим Пантелеймонович

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Щукин Пантелеймон Павлович

Мать: Щукина Варвара

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
17.05.1843

Жена: Щукина Ефимия Захаровна

Бракосочетание
17.05.1843

Жена: Щукина (Климовских) Устина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кашмина (Щукина) Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Щукина (Климовских) Устина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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