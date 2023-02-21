Щукина Ефимия Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Жилин Дмитрий Архипович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Жилин Климентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Жилин Дмитрий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно