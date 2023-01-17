Щукина (Климовских) Устина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щукина (Климовских) Устина Тимофеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

13.10.1825

Дата смерти

Между 1858 и 1861

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1825

Отец: Климовских Тимофей Петрович

Мать: Климовских Матрона Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1843

Муж: Щукин Ефим Пантелеймонович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Кашмина Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Щукин Ефим Пантелеймонович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1858 и 1861
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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