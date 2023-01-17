Щукина (Климовских) Устина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1825
Дата смертиМежду 1858 и 1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1825
Крещение
13.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
17.05.1843
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
29.01.1844
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Кашмина Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Щукин Ефим Пантелеймонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1858 и 1861