Климовских Матрона Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Климовских Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Климовских Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ширкина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Климовских Тимофей Петрович
Рождение ребёнка
13.10.1825
Дочь: Щукина Устина Тимофеевна
Отец ребёнка: Климовских Тимофей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно