Климовских Матрона Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских Матрона Терентьевна

Климовских Матрона Терентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Климовских Тимофей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Климовских Тимофей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Климовских Тимофей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1825

Дочь: Щукина Устина Тимофеевна

Отец ребёнка: Климовских Тимофей Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Тимофей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close