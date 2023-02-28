Ширкина (Климовских) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширкина (Климовских) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Климовских Тимофей Петрович

Мать: Климовских Матрона Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
05.02.1841

Муж: Ширманов Иосиф Онисимович

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1844

Дочь: Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1849

Дочь: Мелания Иосифовна

Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1857

Дочь: Васса Иосифовна

Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Ширкин Василий Иосифович

Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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