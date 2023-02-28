Ширкина (Климовских) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
05.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1844
Дочь: Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович
Рождение ребёнка
19.01.1849
Дочь: Мелания Иосифовна
Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович
Рождение ребёнка
18.01.1857
Дочь: Васса Иосифовна
Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович
Рождение ребёнка
29.01.1859
Отец ребёнка: Ширманов Иосиф Онисимович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно