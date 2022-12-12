(Ширманова) Мелания Иосифовна
Место рождения
Дата рождения19.01.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники были Единоверческой Петро-Павловской церкви священник Алексий Евдокимов Бердников и заводская солдатка Наталия Петрова Ширкиных
Рождение
19.01.1849
Смерть
Неизвестно