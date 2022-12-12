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(Ширманова) Мелания Иосифовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

19.01.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
15.01.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемники были Единоверческой Петро-Павловской церкви священник Алексий Евдокимов Бердников и заводская солдатка Наталия Петрова Ширкиных
Рождение
19.01.1849

Отец: Ширманов Иосиф Онисимович

Мать: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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