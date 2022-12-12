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Ширманов Иосиф Онисимович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

?.06.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1820

Отец: Ширманов Онисим Сергеевич

Мать: Ширманова Екатерина Степановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
25.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1841

Жена: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1844

Дочь: Татьяна Иосифовна

Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.01.1849

Дочь: Мелания Иосифовна

Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
12.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Вера Иосифовна

Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.01.1857

Дочь: Васса Иосифовна

Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
29.01.1859

Сын: Ширкин Василий Иосифович

Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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