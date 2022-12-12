Ширманов Иосиф Онисимович
Место рождения
Дата рождения?.06.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1820
Крещение
25.02.1840
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
05.02.1841
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.01.1844
Дочь: Татьяна Иосифовна
Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
19.01.1849
Дочь: Мелания Иосифовна
Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна
Крещение
12.06.1849
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
18.01.1857
Дочь: Васса Иосифовна
Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.01.1859
Мать ребёнка: Ширкина Евдокия Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно