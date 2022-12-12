Климовских Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимовских Тимофей Петрович

Климовских Тимофей Петрович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Климовских Петр Емельянович

Мать: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
18.02.1810

Жена: Климовских Матрона Афанасьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1810

Дочь: Зиновия Тимофеевна

Мать ребёнка: Климовских Матрона Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Сын: Климовских Марк Тимофеевич

Мать ребёнка: Климовских Матрона Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Климовских Матрона Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Климовских Матрона Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ширкина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Климовских Матрона Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.10.1825

Дочь: Щукина Устина Тимофеевна

Мать ребёнка: Климовских Матрона Терентьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Матрона Терентьевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close