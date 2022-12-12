Климовских Тимофей Петрович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Бракосочетание
18.02.1810
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После ?.11.1810
Дочь: Зиновия Тимофеевна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Афанасьевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Климовских Марк Тимофеевич
Мать ребёнка: Климовских Матрона Афанасьевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Терентьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Терентьевна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ширкина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Терентьевна
Рождение ребёнка
13.10.1825
Дочь: Щукина Устина Тимофеевна
Мать ребёнка: Климовских Матрона Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно