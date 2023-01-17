Климовских Марк Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Марковна
Мать ребёнка: Батерякова Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Анастасия Марковна
Мать ребёнка: Климовских Устина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Климовских Михаил Маркович
Мать ребёнка: Климовских Устина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Климовских Устина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Климовских Василий Маркович
Мать ребёнка: Климовских Устина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно