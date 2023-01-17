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Климовских Марк Тимофеевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Климовских Тимофей Петрович

Мать: Климовских Матрона Афанасьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Марковна

Мать ребёнка: Батерякова Евдокия Ефимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Анастасия Марковна

Мать ребёнка: Климовских Устина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Климовских Михаил Маркович

Мать ребёнка: Климовских Устина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Климовских Егор Маркович

Мать ребёнка: Климовских Устина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Климовских Василий Маркович

Мать ребёнка: Климовских Устина Тимофеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батерякова Евдокия Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Устина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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