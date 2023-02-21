Батерякова Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти08.04.1839
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия Марковна
Отец ребёнка: Климовских Марк Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.04.1839
Причина смерти: От опуху
Похороны
11.04.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя