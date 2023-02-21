Батерякова Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батерякова Евдокия Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

08.04.1839

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия Марковна

Отец ребёнка: Климовских Марк Тимофеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Марк Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
08.04.1839
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От опуху
Похороны
11.04.1839
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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