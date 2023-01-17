Климовских Петр Емельянович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Зотина Дарья Петровна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Климовских Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Веденеева Домника Петровна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Климовских Николай Петрович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
1798
Сын: Климовских Алексей Петрович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
07.03.1800
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
16.05.1802
Сын: Климовских Мокий Петрович
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
04.07.1806
Дочь: Агриппина Петровна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Петровна
Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно