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Климовских Петр Емельянович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Климовских Емельян Андреевич

Мать: Климовских Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Зотина Дарья Петровна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Климовских Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Веденеева Домника Петровна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Климовских Николай Петрович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Сын: Климовских Алексей Петрович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1800

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.05.1802

Сын: Климовских Мокий Петрович

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.07.1806

Дочь: Агриппина Петровна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Петровна

Мать ребёнка: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Параскева Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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