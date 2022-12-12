Климовских Мокий Петрович
Место рождения
Дата рождения16.05.1802
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1802
Крещение
16.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
13.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Сын: Климовских Павел Мокиевич
Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Мокиевна
Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1834
Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
После 1834
Дочь: Васса Мокиевна
Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Климовских Андрей Мокиевич
Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1856