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Климовских Мокий Петрович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

16.05.1802

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1802

Отец: Климовских Петр Емельянович

Мать: Климовских Параскева Матвеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
16.05.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821

Жена: Климовских Дарья Ивановна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
13.10.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Климовских Павел Мокиевич

Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Мокиевна

Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Климовских Лев Мокиевич

Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1834

Дочь: Васса Мокиевна

Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Климовских Андрей Мокиевич

Мать ребёнка: Климовских Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1856
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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