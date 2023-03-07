Климовских Павел Мокиевич
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зайцева Александра Павловна
Мать ребёнка: Климовских Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагия Павловна
Мать ребёнка: Климовских Дарья Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Павловна
Мать ребёнка: Климовских Дарья Андреевна
Крещение
01.02.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1863
Сын: Климовских Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Климовских Дарья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно