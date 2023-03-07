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Климовских Павел Мокиевич

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Климовских Мокий Петрович

Мать: Климовских Дарья Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зайцева Александра Павловна

Мать ребёнка: Климовских Дарья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагия Павловна

Мать ребёнка: Климовских Дарья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Павловна

Мать ребёнка: Климовских Дарья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
01.02.1863
Камбарского завода Успенская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.05.1863

Сын: Климовских Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Климовских Дарья Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климовских Дарья Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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