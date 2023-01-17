Климовских (Серюлева) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.03.1802
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1802
Отец: Серюлев Иван Агапович
Мать: Серюлева Дарья Федотовна
Крещение
28.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826
Сын: Климовских Павел Мокиевич
Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Татьяна Мокиевна
Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович
Рождение ребёнка
?.01.1834
Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович
Рождение ребёнка
После 1834
Дочь: Васса Мокиевна
Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Климовских Андрей Мокиевич
Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858