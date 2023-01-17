Климовских (Серюлева) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских (Серюлева) Дарья Ивановна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

24.03.1802

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1802

Отец: Серюлев Иван Агапович

Мать: Серюлева Дарья Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
28.03.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
11.02.1821

Муж: Климовских Мокий Петрович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1826

Сын: Климовских Павел Мокиевич

Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Татьяна Мокиевна

Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Климовских Лев Мокиевич

Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1834

Дочь: Васса Мокиевна

Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1842

Сын: Климовских Андрей Мокиевич

Отец ребёнка: Климовских Мокий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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