Климовских Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Зайцева Александра Павловна
Отец ребёнка: Климовских Павел Мокиевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагия Павловна
Отец ребёнка: Климовских Павел Мокиевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Павловна
Отец ребёнка: Климовских Павел Мокиевич
Рождение ребёнка
27.05.1863
Сын: Климовских Дмитрий Павлович
Отец ребёнка: Климовских Павел Мокиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно