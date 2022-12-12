Климовских Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Дарья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Зайцева Александра Павловна

Отец ребёнка: Климовских Павел Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагия Павловна

Отец ребёнка: Климовских Павел Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Павловна

Отец ребёнка: Климовских Павел Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.05.1863

Сын: Климовских Дмитрий Павлович

Отец ребёнка: Климовских Павел Мокиевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Павел Мокиевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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