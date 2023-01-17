Климовских Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климовских Елена Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

14.03.1804

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Сивинцова Татьяна Емельяновна

Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Климовских Иван Емельянович

Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1759

Сын: Климовских Конон Емельянович

Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1761

Сын: Климовских Ерофей Емельянович

Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Климовских Петр Емельянович

Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Сапожникова Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1773

Сын: Климовских Родион Емельянович

Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ширкина Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климовских Емельян Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
14.03.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.03.1804
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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