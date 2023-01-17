Климовских Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти14.03.1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Сивинцова Татьяна Емельяновна
Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Климовских Иван Емельянович
Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Климовских Конон Емельянович
Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Климовских Ерофей Емельянович
Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Климовских Петр Емельянович
Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Сапожникова Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1773
Сын: Климовских Родион Емельянович
Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ширкина Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Климовских Емельян Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
14.03.1804
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
14.03.1804