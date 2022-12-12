Сапожникова (Климовских) Матрона Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожникова (Климовских) Матрона Емельяновна

Сапожникова (Климовских) Матрона Емельяновна

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Климовских Емельян Андреевич

Мать: Климовских Елена Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дружинина Анна Степановна

Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сапожников Сидор Степанович

Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Петровых Параскева Степановна

Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.12.1799

Дочь: Варвара Степановна

Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
09.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Мичкова Матрона Степановна

Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
15.01.1805

Сын: Сапожников Иван Степанович

Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1805

Сын: Сапожников Меркурий Степанович

Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
05.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапожников Степан Панкратович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close