Сапожникова (Климовских) Матрона Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дружинина Анна Степановна
Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сапожников Сидор Степанович
Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Петровых Параскева Степановна
Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович
Рождение ребёнка
15.12.1799
Дочь: Варвара Степановна
Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович
Крещение
09.03.1800
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Мичкова Матрона Степановна
Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович
Рождение ребёнка
15.01.1805
Сын: Сапожников Иван Степанович
Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Сапожников Меркурий Степанович
Отец ребёнка: Сапожников Степан Панкратович
Крещение
05.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно