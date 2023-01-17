Сапожников Меркурий Степанович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Бракосочетание
09.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане Дмитрей Серюлев, Филип Феофанов, Евсей Баранов
Крещение
09.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Ивана Лукина дочь девица Матрона
Рождение ребёнка
25.12.1825
Дочь: Баранова Гликерия Меркурьевна
Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сапожников Иван Меркурьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шаимова Параскева Меркурьевна
Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Меркурьевна
Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сапожников Яков Меркурьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Меркурьевна
Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сапожников Петр Меркурьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Сапожников Трофим Меркурьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Сапожников Николай Меркурьевич
Мать ребёнка: Сапожникова Марина Андреевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталья Меркурьевна
Мать ребёнка: Сапожникова Марина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно