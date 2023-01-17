Сапожников Меркурий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапожников Меркурий Степанович

Сапожников Меркурий Степанович

avatar

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1769 г.р.

Жена

1806 г.р.
1808 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Сапожников Степан Панкратович

Мать: Сапожникова Матрона Емельяновна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.02.1825

Жена: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане Дмитрей Серюлев, Филип Феофанов, Евсей Баранов
Крещение
09.07.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Восприемница Ивана Лукина дочь девица Матрона
Рождение ребёнка
25.12.1825

Дочь: Баранова Гликерия Меркурьевна

Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сапожников Иван Меркурьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шаимова Параскева Меркурьевна

Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Меркурьевна

Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сапожников Яков Меркурьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Меркурьевна

Мать ребёнка: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сапожников Петр Меркурьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Марина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Сын: Сапожников Трофим Меркурьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Марина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Сапожников Николай Меркурьевич

Мать ребёнка: Сапожникова Марина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталья Меркурьевна

Мать ребёнка: Сапожникова Марина Андреевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапожникова Марина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close