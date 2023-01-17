Сапожникова (Кувандышева) Акилина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапожникова (Кувандышева) Акилина Федотовна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.06.1806

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1806

Отец: Бабиков Федот Андреевич

Мать: Бабикова Екатерина Васильевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
24.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.02.1825

Муж: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане Дмитрей Серюлев, Филип Феофанов, Евсей Баранов
Рождение ребёнка
25.12.1825

Дочь: Баранова Гликерия Меркурьевна

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Сапожников Иван Меркурьевич

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Шаимова Параскева Меркурьевна

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Меркурьевна

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Сапожников Яков Меркурьевич

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Александра Меркурьевна

Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1858
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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