Сапожникова (Кувандышева) Акилина Федотовна
Место рождения
Дата рождения22.06.1806
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1806
Крещение
24.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.02.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поезжане Дмитрей Серюлев, Филип Феофанов, Евсей Баранов
Рождение ребёнка
25.12.1825
Дочь: Баранова Гликерия Меркурьевна
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Сапожников Иван Меркурьевич
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Шаимова Параскева Меркурьевна
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Меркурьевна
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Сапожников Яков Меркурьевич
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Александра Меркурьевна
Отец ребёнка: Сапожников Меркурий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1858