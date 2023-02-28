Шаимова (Сапожникова) Параскева Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаимова (Сапожникова) Параскева Меркурьевна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

09.04.1892

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сапожников Меркурий Степанович

Мать: Сапожникова Акилина Федотовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
24.01.1847

Муж: Шаимов Андрей Григорьевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Феодор Феодотов Старков
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шаимов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Шаимов Андрей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Шаимов Никита Андреевич

Отец ребёнка: Шаимов Андрей Григорьевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
09.04.1892
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: От водянки
Похороны
11.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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