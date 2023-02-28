Шаимова (Сапожникова) Параскева Меркурьевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти09.04.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
24.01.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Поручители по женихе и невесте | Феодор Феодотов Старков
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Шаимов Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Шаимов Андрей Григорьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.04.1892
Причина смерти: От водянки
Похороны
11.04.1892
Камбарского Завода Петро-Павловская единоверческая церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя